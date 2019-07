Latours Energie und fussballverrückte Gastgeber

Die Girls von der RG Ittigen verzückten das Publikum. Bild: Iris Andermatt

Vor einem Jahr rief MFV-Präsident Marco Bianchi den Anlass ins Leben – im Zentrumssaal in Schönbühl ging am letzten Samstag die zweite Auflage der Gala über die Bühne, die dank der Zusammenarbeit mit dem Torjagdevent dieser Zeitung auch für Clubs aus anderen Teilverbänden ausgeweitet wurde. Präsident Bianchi und sein Vize Ramon Zanchetto, der charmant durch den Abend führte, sind Glücksfälle für den regionalen Fussball.

Fussballverrückt bis über beide Ohren, investieren die beiden auch dank dem Support von Helfern im Hintergrund Herzblut ohne Ende, um die Vereine zu unterstützen und einander näher zu bringen. Entsprechend gut war die Stimmung bei den fast 200 geladenen Fussballern und Funktionären – selbst tropische Temperaturen im Zentrumssaal taten der prächtigen Stimmung keinen Abbruch.

Latour fesselte die Zuhörer

Höhepunkt des Abends war das knapp 45-minütige Referat des Kulttrainers Hanspeter Latour, der einst Thun an die nationale Spitze geführt und später auch GC und den 1. FC Köln trainiert hatte. Gebannt wie kleine Kinder, die auf Youtube ihre Lieblingsserie schauen, lauschten die Gäste seinen Worten. Schnell wurde ersichtlich, welch kluger Motivator und Kommunikator der 72-Jährige als Coach gewesen sein muss und mit Sicherheit immer noch wäre.

Latour entführte die Zuhörer mit Charme und Witz in seine Vergangenheit als Coach, weihte sie in seine Geheimnisse und Methoden ein und gab Anekdoten zum Besten. Am Schluss erzählte er von seiner heutigen Leidenschaft, dem Naturparadies in Eriz, wo sich seltene einheimische Tiere und unzählige verschiedene Pflanzenarten befinden. Und dank Latours grandiosem Auftritt wissen nun auch die Regionalfussballer, dass der Vogel des Jahres 2019 der Kiebitz ist.