Köbi Kölliker übernimmt Bomo Thun

Auf Clubebene war Kölliker bis 2017 als Sportcehf bei Olten tätig, zuvor in gleicher Funktion bei den SCL Tigers. Die Emmentaler und den EHC Biel hatte Kölliker in den 1990er Jahren auch in der NLA trainiert. Als Aktiver hatte der langjährige Rekord-Internationale für Biel und Ambri gespielt. Mit den Seeländern feierte er alle drei bisherigen Schweizer Meistertitel. Kölliker ist 2007 nach den Davoser Legenden Ferdinand und Hans Cattini als erst dritter und bisher letzter Schweizer in die Hall of Fame aufgenommen worden.

Nun übernimmt er erstmals eine Frauenequipe. Bomo Thun musste in der vergangenen Saison die Ligaqualifikation gegen Brandis bestreiten, setzte sich dabei aber klar durch. Die Oberländerinnen wurden in dieser Phase interimistisch von Peter Brand geführt. Der Emmentaler sagte schon unmittelbar danach, dass er das Traineramt wieder abgeben will. Er übernimmt bei den Thunerinnen aber ab sofort das Amt des Präsidenten und löst in dieser Funktion Walter Minder ab, der als Finanzchef im Vorstand bleibt. Brand ist auch der Grund für Köllikers Zusage. «Das ist ein langjähriger Kollege. Das ich bei Bomo helfe, ist deshalb als Freundschaftsdienst zu sehen», sagt Kölliker.