«Ich habe keinen Biss mehr»

Nathalie von Siebenthal, sind Sie erleichtert?

Ja, eindeutig.

Es war ein längerer Prozess, bis Sie sich zum Rücktritt entschieden. Wie muss man sich diesen vorstellen?

Ich spürte schon früh in der letzten Saison, dass ich danach sicher eine Pause brauchen würde. Und eigentlich hätte ich schon nach den Olympischen Spielen 2018 aufhören können, weil ich zu diesem Zeitpunkt wirklich skeptisch war, ob es noch weitergehen soll. Aber dann stand die WM in Seefeld im letzten Februar an, deshalb wollte ich es nochmals probieren.