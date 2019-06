Happy-End für Bruno Feller und den FC Lerchenfeld

Lerchenfeld knüpfte an die guten Leistungen der Vorwochen an und besiegte in der 2. Liga interregional Moutier dank zwei Toren in der zweiten Halbzeit von Ardit Zenuni 2:0. Weil Pristhina gegen Tavannes/Tramelan nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam, muss das Migrantenteam von der Bodenweid in Bümpliz zusammen mit Subingen und Timau Basel in die 2. Liga regional absteigen. Lerchenfeld hingegen hat den Ligaerhalt dank einer starken Rückrunde doch noch hingekriegt.