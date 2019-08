Gute Leistung, schlechtes Ende

Der neue Lerchenfeld-Trainer Daniel Klossner, der zuvor parallel zwei Jahre lang die Junioren des FCL in der Coca-Coca-Liga und den Viertligisten FC Wattenwil trainiert hatte, baute in der Vorbereitung viele talentierte Spieler in seine Mannschaft ein. Und lange Zeit sah es so aus, als ob die jungen Berner Oberländer zum Saisonstart in der 2. Liga interregional gegen Absteiger Old Boys Basel mindestens einen Punkt holen würden.