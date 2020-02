Gold für Oester, zwei Medaillen für Reinle

Robin Oester (All Blacks Thun) hat an der Schweizer Hallenmeisterschaft in St. Gallen Gold über 800 m gewonnen. Der ETH-Student teilte sich seinen Lauf taktisch geschickt ein, setzte sich vor der Schlussrunde an die Spitze und gewann das Rennen in 1:59,03. Bereits im letzten Jahr hatte er den Meistertitel über die gleiche Distanz gewonnen.