Glänzen in der Parallelwelt

Rolltreppenfahren war selten so aufregend. Ein Kerl hält sich am Geländer fest, lässt sich unter Gelächter der Kollegen hinauftragen, während der Mann neben ihm irritiert guckt.

Der Schweizer Freeskier Fabian Bösch erntete für seine originelle und ziemlich witzige Aktion an den Olympischen Winterspielen 2018 eine Menge Aufmerksamkeit. Der «Spiegel», die «Bild», die BBC und zig weitere Medien berichteten über den Instagram-Beitrag eines Athleten, für den sie sich trotz dessen sportlicher Erfolge zumeist eher nicht interessieren. Die damals noch aktive Skifahrerin Lindsey Vonn, auf derlei Plattformen ohnehin sehr präsent, nahm auf den Post Bezug und kündigte an, «den Typen zu suchen und es ihm nachzumachen», was die Beachtung weiter steigerte.