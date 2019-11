Gigant Porto gegen YB unter Druck

Es ist ein Abend mit Champions-League-Charakter. Und es ist ein Abend, den Fussballbern trotz all der YB-Erfolge in den letzten zwei Jahren nicht als selbstverständlich betrachten sollte. Der grosse FC Porto ist morgen Donnerstag zu Gast im Stade de Suisse, das Stadion ist ausverkauft und die Ausgangslage so klar wie unerwartet: Mit einem Heimsieg sind die Young Boys in der Europa League weiter – und Porto ausgeschieden. «Es ist eine sehr reizvolle Situation», sagt YB-Trainer Gerardo Seoane. «Aber uns ist auch bewusst, dass wir auf ein absolutes Topteam Europas treffen.»