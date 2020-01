Geniessen und gewinnen

Nach den Alpinen sind an den Olympischen Jugendspielen nun die Freestyler an der Reihe. Am Sonntag absolviert Marie Krista in Villars den Skicross-Event. Bei der 18-Jährigen aus Unterseen ist die Vorfreude gross. «Ich will jede Sekunde geniessen, Erfahrungen sammeln und natürlich eine Medaille gewinnen.» Die sportliche Erwartung ist für sie selbstverständlich: «Für mich ist das eine Grundhaltung, denn wenn man an einem Rennen startet und nicht gewinnen will, ist etwas falsch.»