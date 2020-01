Geistesblitz in der Verlängerung

Bürkis brillanter Moment bildete den Schlusspunkt unter ein animiertes Derby, das stetig hin und her wogte und in dem beide Berner Topteams bereits eine solide Frühjahresform an den Tag legten. Letztlich fuhr die etwas effizientere Mannschaft die Ernte in Form des Zusatzpunkts ein und konnte sich über einen erfolgreichen Start in das Jahr 2020 und die temporäre Tabellenführung (Leader GC hat noch ein Spiel weniger auf dem Konto) freuen. «Heute zeigten wir viel Kampfgeist. Diesen Spirit wollen wir mitnehmen in die nächsten Wochen», sagte Bürki.

Fokus auf Champions-Cup

Die Könizer ihrerseits bewiesen nach der knappen 4:5-Niederlage vor Weihnachten gegen den damaligen Leader GC auch gegen den meistgenannten Meisterschaftsfavoriten Wiler-Ersigen, dass sie den besten Equipen des Landes zusetzen und diese bei idealem Spielverlauf besiegen können. «Wenn man so nah dran ist, will man den Sieg», sagte Verteidiger Stefan Castrischer.

Der Könizer Captain betonte aber auch, dass eine solche Leistung gegen ein Spitzenteam die Equipe motivieren würde, hart weiterzuarbeiten: «Wir gehen unseren Weg Schritt für Schritt. Jetzt haben wir nach der Weihnachtspause unseren Flow direkt wiedergefunden. Es hat alles erstaunlich gut zusammengepasst. Nun gehen wir so Richtung Playoff, damit wir dann auf unserem besten Level sind.»

Sechs Spiele bleiben den derzeit auf Rang 5 positionierten Könizern dafür, sich in eine möglichst gute Ausgangslage für das Playoff zu manövrieren. In den verbleibenden Spielen werden die Berner Vorstädter auf dem Papier immer in der Favoritenrolle sein, die Chancen, bis auf Rang 3 vorzupreschen, scheinen also durchaus intakt.

Für einmal nicht in der Favoritenrolle sein wird Wiler-Ersigen nächsten Samstag, wenn im tschechischen Ostrava der Halbfinal im Champions-Cup ausgetragen wird. Gegen Titelverteidiger Classic Tampere werden die Emmentaler als Aussenseiter antreten, was Jan Bürki indes nicht tangiert: «Wir wollen zwei Siege, sonst müssten wir nicht nach Ostrava fahren.» Vielleicht hat Bürki ja auch gegen die Finnen einige Geistesblitze in petto...