«Wir lassen viel zu viele Chancen aus», sagt Schneider. «Wir wissen, in welcher Lage wir stecken, und müssen hart arbeiten, um da wieder herauszukommen.» Auch die Sätze des Trainers wiederholen sich.

Letzte Saison, sagt der 39-Jährige, hätten Dejan Sorgic und Marvin Spielmann auch in Spielen, in denen es nicht wunschgemäss gelaufen sei, dann irgendwann noch ein Tor gemacht und soUnzulänglichkeiten kaschiert.

Diese Qualität fehlt nun. Wer will, kann eine Prise Melancholie in Schneiders Worte hineininterpretieren. Aber der Coach weiss, woran er ist und welche Spieler ihm zur Verfügung stehen, um aus diesem «tiefsten Loch» seiner Trainerkarriere, wie er es nennt, wieder herauszukommen.

Tosettis emotionaler Weckruf

Zeit dazu bleibt bei 26 zu absolvierenden Runden genug. Aber als Matteo Tosetti – an diesem Abend der beste Thuner – vor den Mikrofonen steht, sagt er Sätze, die so wohl schon lange nicht mehr gefallen sind und die vor der Nationalmannschaftspause und den beiden darauffolgenden Spielen gegen Basel und YB kein schönes Bild zeichnen. Der Tessiner spricht zwar zuerst von der schlechten Chancenauswertung, den zu vielen einfachen Gegentoren, die sie kassieren würden. So normal, so harmlos.

Doch Tosetti ist ein ambitionierter und emotionaler Mensch, und so kann er seinen Frust über die aktuelle Situation irgendwann nicht mehr verbergen. Und er erwähnt das Wort, das in Thun nicht nur ein sportliches Worst-Case-Szenario beschreibt, sondern höchstwahrscheinlich auch das Ende des Profifussballs bedeuten würde.

«Wir müssen aufwachen», sagt der 27-Jährige. «Wenn wir gegen Luzern keine Punkte holen, weiss ich auch nicht, gegen wen wir sie dann holen sollen.» Tosetti holt Luft, schaut an die Betondecke.

«Ich bin so enttäuscht wie noch nie. Wir sind in einer Riesenkrise. So kann es nicht weitergehen, sonst sind wir schon im Dezember in der Challenge League. Jetzt ist fertig mit Schönreden, im Moment ist alles schlecht. Wenn es so weitergeht, steigen wir ab.»

Als sich Tosetti verabschiedet, hallen seine Worte in den Gängen nach. Aus dem billigen Hollywoodstreifen ist in diesem Moment ein Horrorfilm geworden.