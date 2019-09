Exploit im Heimrennen

Entsprechend freute sich Hadorn über seinen Premierensieg: «Ich wusste Bescheid über meine Form, dass es aber zum Sieg reicht, überrascht mich.» Und dem dreifachen Junioren-Weltmeister von 2017 glückte sofort die Bestätigung. Am Folgetag musste er im Knock-out-Sprint lediglich dem Tschechen Woitek Kral den Vortritt überlassen. «Ein zweiter Grosserfolg», sagte er. Vor zehn Jahren habe er erstmals einen Weltcup-Sprint vor Ort beim Finale in Zürich gesehen.

«Jetzt zähle ich selber zu den Hauptdarstellern. Schön, wenn sich ein Kreis schliesst.» Nicht mehr so formidabel glückte der Sprint am Sonntag mit Rang 5. Von «einem Toptop-Wochenende» sprach Hadorn dennoch. Und es eröffnet Perspektiven für das Weltcupfinale Anfang November in China. Er ist ein Anwärter auf einen Podestplatz im Gesamtweltcup – dies obwohl er sich nicht für die WM im August hatte qualifizieren können. Zudem ist ihm ein grosser Schritt im World Ranking gelungen. Und hinsichtlich des nächsten Jahres sieht der angehende Holzbau­ingenieur-Student – er absolviert derzeit ein Praktikum als Zimmermann – den Weg noch genauer vorgezeichnet: Die (Sprint-)WM in Dänemark hat er vor Augen.