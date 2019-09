«Es ist ein geiles Gefühl»

Viele Akteure von Breitenrain und Köniz kennen und schätzen sich. Einige spielten auf Juniorenstufe mit- oder gegeneinander. Und manch einer hat in der Vergangenheit auch schon die Farben des Rivalen getragen. So wie Breitenrains Amar Avdukic, der zu Beginn dieser Saison von Köniz zum Stadtberner Quartierverein gewechselt war. Entsprechend heiss war der 20-jährige Stürmer, der seine Ausbildung beim FC Thun genossen hatte, auf das Derby in der Promotion League. Dass er dabei erstmals in dieser Saison in der Startelf figurierte, schien ihn zu beflügeln. Schon in der von vielen Zweikämpfen geprägten Startphase, in der eher die Könizer den Taktstock schwangen, rannte er sich die Seele aus dem Leib und half beim Pressing tatkräftig mit.