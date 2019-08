Erst ausgebrannt, dann Feuer und Flamme

Die Zuschauer in der Lachenhalle: Sie amüsieren sich prächtig. Charakterkopf Haussener hat sich was einfallen lassen, ein letztes Mal. Mit derlei Aktionen enden grosse Karrieren gewöhnlich wirklich nicht. Wenig dafür übrig haben die Schiedsrichter. Sie büssen den langjährigen Nationalspieler – mit einer Roten Karte oder zumindest einer 2-Minuten-Strafe; so genau weiss das auch der Betroffene nicht mehr.

Eine einzige Turnhalle

Zwanzig Jahre später befindet sich Rolf Haussener in einer Sporthalle in Zimbabwe, der einzigen des Landes. Rund 20 Menschen hat er vor sich stehen. Es sind seine Spieler. Der Berner mit den unkonventionellen Wegen ist Nationaltrainer der Afrikaner.

Freilich ist der Realschullehrer weit mehr als ein Coach. Taktik, Aufstellung: Das sind seine geringsten Sorgen. Als er das Amt 2016 antritt, schafft er zunächst Strukturen. Eng arbeitet er mit dem Generalsekretär des Verbandes zusammen, «einem grossartigen Typ». Dessen Vorgänger stellte sich als «hochgradig korrupt» heraus; Material etwa, das Haussener von früheren Teamkollegen gekriegt hatte, fand nie den Weg zur Mannschaft, sondern landete im Sportgeschäft des Funktionärs.

Wider alle Widrigkeiten: Rolf Haussener posiert an einem regnerischen Nachmittag in Oberdiessbach. Foto: Raphael Moser

Einen weiteren Verbündeten hat er im Schweizer Botschafter gefunden. Dieser unterstützt das Projekt auch finanziell. So belaufen sich die Kosten für den unverändert in Oberdiessbach Wohnhaften nicht länger auf rund 4500 Franken pro Reise, wenngleich er das meiste davon weiterhin selber bezahlt, ihm lediglich ein Teil der Flugtickets erstattet wird. Wie viel Geld der Vater zweier Töchter in all den Jahren aufgewendet hat, weiss er nicht. Er will es auch nicht wissen.

«Ich hatte riesige Angst»

Mit seinem Engagement möchte der Berner «etwas zurückgeben», wie er sagt. Diesen Begriff benutzen viele ehemalige Sportler. Im Fall von Haussener ist er angebracht. «Ganz unten» war er, als er 2004 erstmals nach Afrika ging. Der südliche Teil des Kontinents hatte ihn stets fasziniert, und er pflegte zu erzählen, dass er irgendwann mal dorthin reisen würde. Als er es tat, hatte er die Hosen voll. «Ich hatte riesige Angst, als ich im Flughafen sass.»

Einen Ausweg gab es nicht. Nicht für ihn. Mit dem Leben, das er geführt hatte, war er nicht länger klargekommen. Ausgebrannt war der Realschullehrer, er bezahlte nach eigenem Empfinden für all die Jahre, in denen er Vollgas gegeben hatte. «Ich war Handballer aus Leidenschaft. Als ich bei Wacker spielte, war der Sport mein Lebensmittelpunkt.» Daneben ­arbeitete er in einem 90-Prozent-Pensum; täglich fuhr er mit der Bahn abends nach Thun ans Training und zurück.