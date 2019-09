Erfolgreicher Start für die Berner Teams

Wiki schafft die Wende

Aufsteiger Lyss kam bei Dübendorf zu einem eher überraschenden 2:1- Auswärtserfolg, gelten doch die Zürcher als Kandidat für einen Platz in den ersten 4 der MSL. Das Endresultat stand bereits nach 32 Minuten und dem Siegtreffer von Routinier Bruno Blatter fest.

Wiki-Münsingen schaffte in Seewen nach einem 0:2- und 2:3-Rückstand noch die Wende und gewann dank eines Doppelschlages von Frederic Jolliet und Christian Reber mit 4:3. Die beiden Treffer fielen innert 50 Sekunden. Huttwil schliesslich wurde in Arosa seiner Favoritenrolle gerecht und gewann beim Aufsteiger 4:2. Der letztjährige Topskorer Patrick Meyer trat mit drei Punkten (2 Tore / 1 Assist) gleich wieder auffällig in Erscheinung.