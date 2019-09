Entspannen vor dem Schlussspurt

Die sechste Saison ist bis anhin Nico Müllers beste in der Deutschen Tourenwagen-Masters. Der Schweizer liegt nach 14 von 18 Rennen an zweiter Position, 20 Zähler hinter Leader René Rast.

Am 14./15. September geht es auf dem Nürburgring mit zwei Rennen weiter, bevor die Saison am ersten Wochenende im Oktober in Hockenheim endet. «Das Ziel ist, im Oktober noch Chancen auf den Titel zu haben, zumal Hockenheim für mich mit den vielen Schweizer Zuschauern immer so etwas wie ein Heimrennen ist», sagt Müller.