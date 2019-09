Ein Lichtstreif am Horizont

Ein paar Sekunden nur benötigt Matteo Tosetti, um seinen Wert für den FC Thun zu verdeutlichen: Im Letzigrund läuft am Sonntag vor 8550 Zuschauern die 71. Minute, als der Tessiner nach über einmonatiger Verletzungspause eingewechselt wird. Mit seinem ersten Ballkontakt legt er sich am rechten Flügel den Ball vor, mit dem zweiten spielt er einen wunderbaren Pass hinter die Zürcher Defensive, Simone Rapp steht allein vor Goalie Yanick Brecher. Es ist die beste Thuner Gelegenheit an diesem Nachmittag und sym­ptomatisch für ihren Auftritt. Sie spielen ansprechend, phasenweise gar dominant, doch sie lassen die nötige Kaltblütigkeit vermissen.