Ein bisschen Boom

«Eine starke Nationalmannschaft» hatten sich Clubvertreter in all den Jahren gewünscht und dass die Schweiz endlich mal wieder an einem Grossanlass vertreten sein möge. Das, so glaubte man in der Szene, würde die Popularität anheben.

Nun ist die Nationalmannschaft stark, relativ zumindest, im Januar ist sie erstmals seit 2006 wieder präsent, wenn es um einen relevanten internationalen Titel geht.

Begeisterung aber ist unmittelbar vor Beginn jener Saison, welche durch ebendiese EM unterbrochen werden wird, nicht zu spüren. Wacker Thun und der BSV Bern geben an, einen leichten Anstieg in Bezug auf die Anzahl verkaufter Saisonkarten zu verzeichnen, führen dies aber nicht unmittelbar auf die bevorstehende Kampagne zurück. Dass Letzterer seine Heimpartien in der vergangenen Spielzeit vor markant mehr Leuten austrug als jene in den Jahren davor, dürfte vorab mit der deutlich verbesserten Infrastruktur nach dem Einzug in die Mobiliar-Arena zu begründen sein; in Winterthur profitierte Pfadi gleichfalls von einer neuen Halle.

Der grosse Irrtum

Die Hoffnung, die durch die EM-Teilnahme bedingte Präsenz verschaffe dem Handball einen Boom, ist nachvollziehbar – aber statistisch nicht gerechtfertigt. Derlei Plattformen halfen Mannschaftssportarten in den meisten Fällen maximal kurzfristig. Die Fussball-Nationalmannschaft etwa nahm 2004 erstmals seit 1996 wieder an einer Veranstaltung teil; die hiesigen Clubs verzeichneten in der darauffolgenden Saison im Mittel einen Zuschauerrückgang.

Der Handballverband aber hofft – und handelt. «Wir arbeiten unter Federführung der Geschäftsleitung an einer Kampagne rund um die EM. Darin spielt die Liga eine entscheidende Rolle», sagt Matthias Schlageter, der für deren Kommunikation verantwortlich zeichnet.

Mehr zu reden als die vermeintliche Chance EM gibt bei Vereinsvertretern der neue Modus. Die Finalrunde wurde abgeschafft; sie hatte ihren Zweck zuletzt ohnehin kaum mehr erfüllt. Nach der Qualifikation werden gleich Playoff-Partien ausgetragen. Das klingt vernünftig. Eher unvernünftig ist, dass die Qualifikation so, wie sie nun ausgetragen wird, pro Club mehr Partien bereithält, als davor in Qualifikation und Finalrunde addiert zu bestreiten waren. Georges Greiner, Wackers Präsident, bezeichnet den neuen Modus in einer Stellungnahme als unbefriedigend.

Er stört sich vor allem an der Zusatzbelastung, der die Akteure damit ausgesetzt sind. In der Tat ist das Programm, das die Handballer zu bewältigen haben, heftig. Die Saison dauert sehr lange, und teils wird alle drei Tage gespielt. Nicht wenige bringen die vielen Ausfälle, welche Clubs verzeichnen, damit in Verbindung. Insofern dürfte Greiners Ärger in den letzten Tagen noch grösser geworden sein: Sein Team bestritt den Supercup am Sonntag wegen vieler Verletzungen in nicht konkurrenzfähiger Besetzung.