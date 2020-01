Eichmann vom Oberaargau ins Emmental

Eishockey Marc Eichmann wird nach 14 Jahren den SC Langenthal im Frühling verlassen. Der 39-Jährige hat ein Angebot der SCL Tigers angenommen und wird bei den Emmentalern per nächste Saison Goalietrainer.

Eichmann war selbst Torhüter und wurde im Jahr 2012 mit den Oberaargauern NLB-Meister. Nach seiner Karriere wechselte er auf die SCL-Geschäftsstelle, wo er in diversen Ämtern tätig war und zwei weitere Titel miterlebte. «Der Zeitpunkt, eine neue Herausforderung anzunehmen, ist ideal», sagt Eichmann und weist darauf hin, dass in der nächsten Saison mit Pascal Caminada in Langenthal eine neue Torhüter-Ära beginnen wird. Letztlich sei es auch sein Ziel, auf höchstmöglichem Niveau zu arbeiten. Als er die Chance bei den SCL Tigers sah, entschloss er sich, diese wahrzunehmen.