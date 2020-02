«Die Verletzung ist mir zu blöd geworden»

Manuel Maurer von Floorball Köniz ist die personifizierte Tor­maschine im Schweizer Uni­hockey. Seit seinem Debüt 2012 in der Nationalliga A buchte der wendige, blitzschnelle Stürmer in 192 Spielen im Dress der Berner Vorstädter sagenhafte 235 Tore und steuerte ganz nebenbei auch noch satte 143 Assists bei. Auch bei seinem einjährigen Gastspiel in Schweden in der besten Liga der Welt (2018–2019) hinterliess der Nationalspieler einen fabelhaften Eindruck, etablierte sich mit 67 Punkten aus 39 Partien als bester Skorer seines Clubs Växjö Vipers.