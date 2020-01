Die Talentierten

Fussballerische Kompetenz

Akteure wie Edis Colic, Fabio Donato, Severin Freiburghaus, Marco Hurter, Miroslav Konopek, Xhemajl Likaj oder der derzeit verletzte Anto Franjic spielten zusammen viele Jahre auf dem grünen Rasen für Breitenrain oder Köniz auf höchstem Amateurniveau in der Promotion League und verfügen dementsprechend über grosse fussballerische Kompetenz. Dank ihrer spielerischen Klasse und ihrer immensen Erfahrung auf hohem Level vermögen die Uetendorfer auch ihre fehlenden Trainings in der Halle mit einer spielerischen Leichtigkeit zu kaschieren und halten mit jedem Gegner mit.

Denn Übungseinheiten absolviert die Equipe von Trainer und Clubgründer Roland Truog in der Regel nicht, weil fast alle Akteure unter der Woche sowieso mit ihren Fussballclubs trainieren. «Trainings liegen auch aus Zeitgründen nicht drin. Und ich weiss am Samstag oft noch gar nicht, welche Spieler am Sonntag auflaufen werden», sagt Truog, der die meisten seiner Spieler von Kindesbeinen an kennt.

Spass steht im Vordergrund

Der FC Uetendorf, seit 2018 Mitglied in der höchsten Liga, ist eine Art Exot in der Futsalszene. Und er bildet den kompletten Gegenentwurf zu den beiden anderen Berner Vereinen Minerva und Mobulu, deren Spieler komplett auf Futsal setzen und in unzähligen Trainings an taktischen Varianten oder Standardsituationen feilen. «Wir könnten mit gezielten Trainings im taktischen Bereich wohl noch sehr viel mehr rausholen», erzählt Coach Truog, der einst als Sportchef beim FC Lerchenfeld und beim FC Breitenrain amtete und dadurch über ein grosses Beziehungsnetz verfügt.

Letztlich steht bei den Uetendorfern indes der Spass und die Freude am Hallenfussball an allererster Stelle. Anto Franjic, einer der treffsichersten Berner Stürmer des letzten Jahrzehnts, sagt: «Viele von uns kennen sich bereits seit den Junioren. Es macht grossen Spass, mit den alten Kollegen von früher zusammenzuspielen.»