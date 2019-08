Die Prominenz kickt mit

Aber neben den Talenten tummeln sich in der dritthöchsten Liga im Land auch erfahrene Kicker. Total 3028 Mal kam ein Spieler aus den 16 Teams bereits einmal in einer höchsten Liga im In- oder Ausland zum Einsatz. Am meisten Erfahrung kann dabei gemäss dem Onlineportal Transfermarkt.de Yverdon vorweisen.