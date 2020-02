Die Lücke zur Spitze geschlossen

Die Wizards scheinen die Lücke zu den Dominatorinnen der letzten Jahre endlich verkleinert, wenn nicht sogar ganz geschlossen zu haben. Das motiviert, verleiht Selbstvertrauen und führt dazu, dass die Emmentalerinnen nun erst recht Lunte riechen und in den Playoffs nach mehr dürsten. «Der Sieg war die Bestätigung, dass wir es gegen die Topteams draufhaben. Das gibt für die Playoffs auch mental nochmals einen Schub», sagt Topskorerin Simone Wyss.

Der Traum vom Final

Schon im letzten Sommer hatten sich Verantwortliche und Akteurinnen der Wizards zum Ziel gesetzt, in dieser Saison endlich einen Final zu erreichen. Im Cup misslang das Unterfangen mit der Niederlage im Viertelfinal gegen Kloten-Dietlikon, doch mit Leistungen wie in den letzten Wochen scheint in den Playoffs tatsächlich vieles möglich. Sieg an Sieg reihten die Burgdorferinnen in diesem Jahr aneinander, insgesamt gewannen sie die letzten sieben Begegnungen in Serie.

«Die Form stimmt, wir haben den Ball in den letzten Spielen hervorragend in den eigenen Reihen laufen lassen, das gibt Zuversicht», sagt Führungsspielerin Wyss, die mit 40 Skorerpunkten aus 18 Partien Rang 2 im Ranking der besten Punktesammlerinnen belegt. Dank des 5:4-Coups gegen Piranha Chur verteidigten die Emmentalerinnen auch ihren dritten Rang vor dem Kantonsrivalen Skorpion Emmental Zollbrück, dem am letzten Spieltag gegen das zweitplatzierte Kloten-Dietlikon (5:4-Sieg) ebenfalls eine Überraschung gelang.

Somit gehen die Wizards Bern Burgdorf im Playoff-Viertelfinal dem fünftplatzierten und ebenfalls ambitionierten Unihockey Berner Oberland (BEO) aus dem Weg, was gewiss kein Nachteil ist. «Der letzte Spieltag hat gezeigt, dass an der Spitze in den Top 5 alles ziemlich eng beisammen ist», sagt Wyss. Während auf Zollbrück im Viertelfinal gegen BEO nun heisse Derbys warten, treffen die Wizards mit Zug United (8. nach der Qualifikation) auf einen Gegner, den man in der Vergangenheit im Griff hatte.

«Wir konnten sie zuletzt immer schlagen, was aber gar nicht heisst, dass wir sie unterschätzen werden», meint Wyss. Generell gelte es in den Playoffs noch eine Spur konstanter aufzutreten, fordert die quirlige Stürmerin. «Dass wir wie im Spiel gegen Piranha nach einer 5:2-Führung nochmals zittern mussten, ist unnötig. Solche Situationen sollten wir in Zukunft cooler über die Runden bringen.»