Der kleine Bruder spielt gross auf

Stolz des Bruders

Der Captain der St. Galler verfolgt auch aus der Ferne genau, was sein zwei Jahre jüngerer Bruder macht. Das Spiel gegen Sion verfolgte Silvan sogar im Stadion. Und was er bisher sah, hat ihn beeindruckt: «Ich bin sehr stolz darauf, was er bisher erreicht hat», sagt Silvan Hefti. Insbesondere die Leistung im Rückspiel der Europa-League-Qualifikation in Moskau hat ihm imponiert. «Wie er sich da gegen international gestandene Spieler behauptet hat, war ganz stark.» Die beiden tauschen sich regelmässig aus, geben einander Tipps, und Silvan nahm schon früh eine Vorbildfunktion ein.

Nias Hefti erzählt, wie ihn die Eltern einmal mitnahmen an ein Turnier des grossen Bruders. Und Nias durfte bei Silvan und dessen Kollegen mitspielen, natürlich inklusive passender Kleidung. «Meine Knie sah man zwar nicht, weil die Hosen viel zu gross waren», sagt er und lacht. Aber das Hefti-Duo harmonierte gut. Da Silvan viel athletischer gewesen sei als die Gegenspieler, sei er immer einfach durchgelaufen, ehe er vor dem Tor auf den kleinen Bruder querlegte, um ihm den Treffer zu ermöglichen. Es sind schöne Erinnerungen. Sechs-, vielleicht siebenjährig sei er da gewesen, sagt Nias. Dass es in nächster Zeit zu einer Wiedervereinigung dieses dynamischen Sturmduos kommt, scheint nicht nur deshalb unwahrscheinlich, weil aus beiden keine Tormaschine geworden ist, sich beide am liebsten mit Defensivaufgaben beschäftigen.

Obwohl sie nur zwei Jahre trennt, stehen die beiden Brüder nämlich an unterschiedlichen Positionen in ihrer Karriere. Silvan ist Führungsspieler und Identifikationsfigur der St. Galler mit der Erfahrung von 129 Super-League-Spielen, seit einem Jahr führt er die Mannschaft als Captain an, und bereits mehrmals wurde er mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Nias wiederum ist erst am Anfang seiner Karriere in der höchsten Schweizer Spielklasse. «Sollten wir irgendwann mal wieder im selben Team spielen, wäre das sicher für beide schön», sagt Silvan.

Bredouille der Eltern

Das Familienduell ist im Hause Hefti schon seit einiger Zeit ein Thema. Und während bei den Söhnen primär Vorfreude herrscht, bringt es die Eltern in die Bredouille – auch wenn es um die Bekleidung für den Match geht. Rot-Weiss oder Grün-Weiss? Heftis beweisen Kreativität: Sie haben je einen Fanschal der beiden Teams gekauft, in der Mitte halbiert und neu zusammengenäht, mit einer Thuner und einer St. Galler Seite. «Die Eltern hoffen auf ein Unentschieden, aber ich hoffe, dass wir gewinnen», sagt Nias. Und Silvan ergänzt nach der gegenteiligen Hoffnungsäusserung auf einen St. Galler Erfolg: «Wahrscheinlich sind sie dann froh, wenn es vorbei ist.»

So könnte Thun spielen: Hirzel; Glarner, Sutter, Havenaar, Joss; Gelmi, Stillhart, Fatkic; Vasic, Rapp, Hefti – Ohne: Hediger, Karlen, Bigler, Ziswiler, Munsy (verletzt), Righetti, Wanner (krank). Fraglich: Rodrigues.