Das Edelmetall glänzt

Auch mit der Finalroute kam das Mitglied der SAC-Nationalmannschaft bestens zurecht. Er fiel erst bei einer Höhe von 34+ und musste sich letztlich lediglich dem amtierenden Weltmeister Adam Ondra aus Tschechien und dem erst 16-jährigen Spanier Alberto Gines Lopez geschlagen geben. «Dieses Jahr verlief nicht alles wie gewünscht, so zum Beispiel an der Weltmeisterschaft, wo ich mit meiner Leistung nicht zufrieden war.

Dass ich jetzt nochmals auf einem Podest stehen darf, und das an einer Europameisterschaft, ist für mich sehr wertvoll und alles in allem eine weitere tolle Erfahrung », sagte Lehmann nach seinem Coup. Der Gewinn von Edelmetall an einer Europameisterschaft ist ein weiterer Erfolg in einer insgesamt mehr als ansprechenden Saison. Bereits im vergangenen Juli holte der Burgdorfer im Walliser Ort Villars seinen ersten Weltcupsieg. Allerdings erlebte er auch Enttäuschungen: So verpasste er an der WM im japanischen Hachioji im Lead mit Platz 23 den Final der Top 8.

Bernerinnen im Halbfinal

Mit der Seeländerin Anne-Sophie Koller und Michelle Hulliger aus Ramsei erreichten in Edinburgh auch zwei Kletterinnen aus dem Kanton Bern das Halbfinale in der Disziplin Lead. Hulliger, die in der Qualifikation auf den19. Zwischenrang geklettert war, verpasste den Final als 15. Als10. kam die Bielerin Koller der Finalqualifikation am nächsten und sorgte für das beste Resultat aus Sicht der Schweizerinnen. Den Titel gewann die Slowenin Lucka Rakovec.