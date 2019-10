BSV nimmt die heikle Hürde Pancevo

Der BSV Bern hat sich gegen Dinamo Pancevo in der 2. Runde des Challenge-Cups durchgesetzt. Die Berner verloren das Rückspiel im Belgrader Vorort 25:28, dank des 28:24-Heimsiegs eine Woche zuvor in Gümligen reichte dies jedoch für das Weiterkommen.

Der BSV lag über einen grossen Teil des Spiels leicht in Rückstand, verlor jedoch nie die Kontrolle über dieses. Lediglich beim Stand von 15:11 kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Serben sich jenen Viertorevorsprung erspielt, den sie für ein Weiterkommen mindestens gebraucht hätten. Die Gäste reagierten jedoch mit drei Treffern in Folge und bewegten sich danach immer mit einer Differenz zum Gegner, die für den Einzug in die nächste Runde ausgereicht hätte.