Brenner kämpfte auch beim Saisonfinale mit Problemen

«Von einem anfänglichen Fehler hat er sich schnell erholt und ist dann wirklich ein starkes Rennen zu Ende gefahren», resümierte Teamchef Jochen Kiefer. Für Brenner war es nach nur einem Jahr das letzte Rennen für den gleichnamigen deutschen Rennstall

In Valencia resultierte letztlich der siebte Platz, was in der Gesamtwertung für Rang 11 reichte. Damit schloss Brenner seine fünfte Saison in der Moto2-EM auf der gleichen Position ab wie im Vorjahr. Einen Top-5-Platz hatte er im Frühling angestrebt. Er wurde indes immer wieder von Problemen gebremst.

Wie Brenners Karriere weitergeht, ist ungewiss. Der Plan 2020 für Kiefer Racing in der Moto2-WM zu starten, hat sich zerschlagen, weil das Team keinen Startplatz mehr erhält.