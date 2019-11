Aus dem Schatten getreten

Der damals 24-Jährige spielte in der NLC bei Aarberg, wurde Vater und suchte deshalb eine neue Herausforderung mit weniger Zeitaufwand. Mit dem für die Liga eigentlich zu hoch klassierten Spieler konnte die Wende eingeleitet werden.

Im Herbst 2018 musste der damalige Präsident Ernst Tanner wegen gesundheitlicher Gründe das Amt abgeben, und Brunner übernahm ad interim das Ruder. «Ich habe mit dem Vorstand zusammen schon zuvor Aktionen lanciert, um das Tischtennis wieder mehr unter die Leute zu bringen», sagt Brunner.

Auch deswegen wurde er von Vorstandsmitgliedern als Nachfolger von Tanner vorgeschlagen. Seit diesem April ist er offiziell Präsident, und sportlich ist es seither mit dem Club stetig bergauf gegangen.

Zwei Aufstiege gleichzeitig

Letzte Saison ist das Frauenteam nämlich in die NLA aufgestiegen. Die Equipe setzt – im Gegensatz zu anderen Teams – keine Ausländerinnen ein und stellt «den Spass in den Vordergrund», wie Brunner erklärt. Dass sie nun am Tabellenende kleben, ist daher keine grosse Überraschung. «Ein Abstieg wäre definitiv kein Weltuntergang», sagt der Präsident.

Auch die Männer feierten in diesem Frühling einen Aufstieg, und zwar in die 1. Liga. Mit Pascal Brunner an vorderster Front hält sich der TTC Münsingen diese Saison in der oberen Tabellenregion auf. «Mittelfristig wollen wir in die NLC aufsteigen», bemerkt der 26-Jährige, der nur zehn Autominuten von der Trainingshalle in Münsingen entfernt wohnt.

Das Präsidialamt will er sicherlich weiterführen. «Ich habe das Gefühl, wir können hier noch mehr bewirken», sagt der Berner Topspieler. In Münsingen ist in den letzten zwei Jahren vieles unternommen worden, um Tischtennis attraktiver zu machen. Mit diversen Events, wie etwa einem Gratisturnier in der Badi, lockte der Club manche Interessierte an.