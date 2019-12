Beste Oberaargauer Sportlerinnen und Sportler geehrt

Die Leichtathletik einerseits, Spielsportarten andererseits. Auch bei der diesjährigen Oberaargauer Sportgala wurde ersichtlich, welche Sparten in der Region besonders stark vertreten sind. Der beste Sportler des Jahres 2019 war jedoch ein Mountainbiker. Mathias Flückiger hat die stärkste Saison seiner Karriere hinter sich. An der WM in Mont-Sainte-Anne holte er hinter Nino Schurter Silber.