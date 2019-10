Arcobello: «Auch Berns Offerte war ausgezeichnet»

Mark Arcobello, Sie haben sich entschieden, den SCB zu verlassen. Was waren die Gründe?

Der Hauptgrund ist, dass es vielleicht die letzte Möglichkeit ist, vor der Rückkehr in die USA nach dem Karrierenende mit meiner Familie in einer anderen Stadt zu leben. Mir gefällt das Leben in Bern, ich spiele auch hier gern, doch dieser Transfer erlaubt es mir, in einem anderen Landesteil noch einmal anzufangen.