Am Rande der Berge

Südlicher als in der 44'000-Einwohner-Stadt ist keine Gesellschaft beheimatet. Bundesangestellte, die aus dem Ursprungsgebiet des Hornussens stammten, brachten die Sportart zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Thun; 1904 wurde der Verein, der dem Emmentaler Verband angehört, gegründet. Und hat seit mehreren Jahrzehnten sein Spielfeld auf der Allmend, mit freier Sicht auf die Berge.

Das seit diesem Jahr auch Hornusser aus der Nationalliga B geniessen dürfen. Im letzten Sommer schaffte Thun den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Dies mit einem Team, das eine gute Mischung aus Jung und Alt aufweist. Die intensive Arbeit mit dem Nachwuchs hat sich ausgezahlt; die Brüder Yule und Sean Oesch etwa gehören zu den besten Schlägern ihres Teams.

«Es spielen immer zwischen zehn und zwanzig Nachwuchsspieler für uns», sagt Präsident Armin Geissbühler. Die HG Thun versucht den Sport auch aktiv bekannter zu machen, indem sie etwa den Kontakt mit den Schulen in der Stadt sucht. «Etwas exotisch ist das Hornussen in Thun aber immer noch, viele wissen nicht, was das eigentlich ist», sagt Geissbühler.

Bekannter jedoch als etwa vor zehn Jahren; die Liveübertragung des eidgenössischen Festes 2012 in Lyss etwa hat das Spiel mit Stecken und Schindel auch in Kreisen bekannt gemacht, für die es vorher ein Buch mit sieben Siegeln war.

Wertvoller Erfolg

Thun spielt nicht zum ersten Mal in der NLB. Vor zwanzig Jahren waren die Oberländer eine Liftmannschaft, stiegen mehrmals aus der 1. Liga auf und gleich wieder ab. Diesmal soll der Aufenthalt in der zweitobersten Spielklasse zum Dauerzustand werden.

Auch wenn der Abstiegskampf 2019 härter ist als in den Jahren zuvor. Der Verband hat entschieden, dass ab dem nächsten Jahr in der NLA und in den beiden NLB-Gruppen nur noch 14 statt aktuell 16 Teams spielen sollen. Das bedeutet, dass in der zweithöchsten Spielklasse in diesem Jahr je fünf statt nur zwei Mannschaften absteigen müssen. Selbst im soliden Mittelfeld klassierte Equipen können sich so nicht frühzeitig den Ligaerhalt sichern.