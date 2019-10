Acht wegweisende Tage für die SCL Tigers

Rund ein Viertel der Qualifikation ist gespielt, und die Langnauer bereits in eine Krise zu schreiben, wäre unangebracht. Seit seiner Ankunft im Emmental vor gut drei Jahren hat Coach Heinz Ehlers kaum eine Baisse durchmachen müssen. Damit sich dies nicht ändert, müssen sich die SCL Tigers nun aber rasch steigern. Nach dem enttäuschenden Wochenende und den Niederlagen in Genf und gegen Lausanne hält die Equipe bei 14 Punkten aus 12 Partien. Was nicht schlecht ist, aber gewiss weniger, als sich die Beteiligten erhofft hatten.