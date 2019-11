Zwei Siege für Berner Clubs

Das Team von Trainer Andreas Beutler konnte im Gegensatz zum Mittwochspiel in Thun diesmal auf einen zwischenzeitlichen Rückschlag reagieren. Die Gäste kassierten erneut den Ausgleichstreffer zum 2:2, gaben diesmal das Spiel aber nicht aus der Hand.

Mit geradlinigem Spiel kamen die Gäste zum Erfolg, Yannick Lerch und Sandro Hain erzielten in den letzten zwei Minuten die beiden Treffer zum 4:2-Erfolg. Die Huttwiler sind immer noch Letzte, der Rückstand auf den achten Platz beträgt aber nur vier Punkte.

Thun belohnt, Wiki nicht

Thun und Wiki-Münsingen gerieten in ihren Auswärtsspielen in Rückstand. Der Unterschied war, dass die Oberländer diesen bei einem Treffer halten konnten, so stets in Reichweite zum Gegner Arosa blieben und durch Fabian Boss 41 Sekunden vor Schluss ausgleichen konnten. Der Doppeltorschütze Joel Eicher sicherte mit seinem 4:3 in der Verlängerung den Thunern den zweiten Punkt; sie blieben so über dem Strich.

Für Wiki-Münsingen war die 2:6-Hypothek in Dübendorf nach zwei Dritteln zu gross, um noch punkten zu können. Die Aaretaler verkürzten zwar noch auf 5:6, den Ausgleich schafften sie aber nicht mehr.

Leuenberger zurück zu Lyss

Lyss kam in Seewen im Penaltyschiessen zum einem 3:2-Erfolg und verhinderte ein Abrutschen auf den letzten Platz. Lennart Siegenthaler war im Shootout mit beiden Versuchen erfolgreich.

Kaj Leuenberger steht Lyss ab sofort wieder zur Verfügung. Der 27-jährige Stürmer ist im Frühling mit den Seeländern in die MSL aufgestiegen; er kehrt vom Soiothurner Zweitligisten Bucheggberg zum inzwischen von Serge Meyer trainierten Team zurück.