Trotzdem liess sich der UHC Thun nicht hängen, zeigte nochmals ganz viel Moral und tankte im Schlussdrittel womöglich auch Selbstvertrauen für die nächsten Vergleiche mit den Ostschweizern. Immerhin vier Treffer gelangen der Mannschaft von Trainer Sebastian Thomann nämlich noch im letzten Drittel. Und als Thun-Verteidiger Simon Meier knapp zwei Minuten vor Spielschluss sogar den 4:6-Anschlusstreffer für die Oberländer realisierte (die anderen Treffer buchten Nicolas Ammann, Reto Graber und nochmals Simon Meier), dürften die St. Galler sogar noch ein wenig zu zittern begonnen haben.

Ein Treffer der Ostschweizer nur wenige Sekunden vor Spielschluss besiegelte letztlich die 4:7-Niederlage des UHC Thun. Die Serie (best of 7) im Playout geht übrigens am nächsten Wochenende mit einem Heimspiel der Thuner weiter. Am kommenden Samstag (19.00 Uhr) empfangen die Oberländer in der MUR-Halle die St. Galler zu einer ersten Revanche.