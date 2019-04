Zu Hause besser treffen

–Der Umgang mit den Emotionen: Der BSV musste die Partie in St. Gallen ohne Thomas Heer (3. Zeitstrafe nach einem Gerangel) und Jakub Szymanski (stiess in einer unglücklichen, unabsichtlichen Aktion einen Gegenspieler in den Rücken) beenden, zudem wurde die Bank mit einer Zweiminutenstrafe belegt. Stevic wies zu Recht darauf hin, dass die Schiedsrichter bei der Verteilung der Ausschlüsse nicht mit gleichen Ellen massen.

«Bei Otmar durften die zentralen Abwehrspieler Tobias Wetzel und Frederic Wüstner durchspielen, unser Mittelblock wurde hingegen aus dem Spiel genommen», monierte er. Hätten sich die Berner jedoch etwas weniger von den Emotionen mitreissen lassen, wäre die eine oder andere Strafe zu vermeiden gewesen.

Mental dürfte die Niederlage in St. Gallen kaum Auswirkungen zeigen. Die Berner hinterliessen keinen geknickten Eindruck. «Das Spiel ist mehr oder weniger schon abgehakt», sagte Michael Kusio, ehe er sich zum Auslaufen begab. Am Samstag (16 Uhr) geht die Serie in Gümligen weiter, nach wie vor mit intakten Chancen für den BSV, in den Halbfinal einzuziehen.

St. Otmar – BSV Bern 32:21 (11:12)

1835 Zuschauer. – SR Capoccia/Jucker. – Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen St. Otmar, 8-mal 2 Minuten inklusive Disqualifikation (Heer/39.) plus rote Karte Szymanski (51.) gegen den BSV. – BSV Bern: Tatar/Ebinger; Freiberg, Eggimann (1), Schneeberger, Heer, Baumgartner (3), Getzmann (6/4), Striffeler (2), Kusio (2), Gerlich (3), Strahm, Szymanski (4), Rohr, Arn, Mühlemann. – Ohne Milosevic und Spinola (beide verletzt).