Wo Talente von YB und Thun landen

Jahr für Jahr müssen talentierte Fussballer aus der Region Bern ihren Traum vom professionellen sportlichen Dasein ad acta oder zumindest auf Eis legen. Nur die wenigsten Nachwuchsspieler der beiden Superligisten YB oder Thun schaffen am Ende ihrer Ausbildung den Sprung in den Profizirkus. Die Konkurrenz ist so gross, dass ein Jüngling schon extrem begabt sein muss, um eine Chance in der höchsten Liga zu erhalten.