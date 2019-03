«Wir dürfen stolz sein»

Doch so weit kam es nicht. Sarnen schaffte die Wende noch, gewann in der Kreuzfeldhalle 5:4 und am Tag darauf in der Innerschweiz 4:1. Die Saison ist für ULA zu Ende, aber dies so schon viel später, als eigentlich erwartet wurde.

Zwei gewichtige Rücktritte

Geht eine Saison in den Playoffs zu Ende, herrscht bei einer Mannschaft naturgemäss Enttäuschung vor. Auch bei ULA war dies nicht anders. «Wir waren traurig», sagt Sportchef Heini Sommer. «Und mussten erst realisieren, dass die Saison nun vorbei ist.» Die Trauer über den verpassten Coup wich aber bald einmal dem Stolz. Dem Stolz darüber, so weit gekommen zu sein.

Nie zuvor hatten die Oberaargauer überhaupt eine Playoff-Serie für sich entschieden, nun eliminierten sie erst Thurgau, den Dritten der Qualifikation, und danach beinahe noch den Ersten Sarnen. Möglich gemacht hat dies der ausgezeichnete Teamgeist. «Ich habe noch nie erlebt, dass Spieler, Trainer, der Stab derart gut zusammengearbeitet haben», sagt Sommer. «Und es ist noch nie vorgekommen, das uns 50 Fans zu Auswärtsspielen begleitet haben.»

Die Grundlage für die Zukunft, in der man sich in der NLB-Spitze etablieren will, sei gelegt. Trainer Tomas Chrapek bleibt dem Verein ein weiteres Jahr erhalten, die Kontinuität auf der wichtigen Position des Chefcoachs ist also gewährleistet. Routine geht hingegen im Spielerkader verloren.

Stürmer Marc Mühlethaler beendet ebenso wie Verteidiger Matthias Althaus seine Karriere; Althaus wird zudem nicht länger Assistenztrainer sein. «Diese Abgänge schmerzen», sagt Sommer. Neu verpflichtet wird Verteidiger Timon Cerveny, der in Thun bereits in der NLA zum Einsatz gekommen ist. Mit weiteren potenziellen Zuzügen führt Sommer derzeit Gespräche, in den nächsten zwei bis drei Wochen sollten weitere Verträge unterschrieben werden können.