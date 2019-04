Wiler-Ersigen: Das Dutzend ist voll

Dass der 31-jährige, stets vereinstreue Verteidiger mit seinen Ecken und Kanten just in seinem letzten Spiel für den SVWE den Führungstreffer mit einem krachenden Weitschuss bucht (12.), passt zum Emmentaler Finalmärchen. Früh zeichnet sich vor der tollen Kulisse von 8011 Zuschauern ein Happy End in Grün-Weiss ab.

Zu entschlossen und schlicht zu gut agieren die Mannen von SVWE-Coach Thomas Berger. Auch der prompte Ausgleich von Qualifikationssieger GC nur 11 Sekunden nach Wittwers 1:0 vermag Wiler-Ersigen nicht im Ansatz zu beunruhigen. «Wir haben versucht, die kleinen Dinge richtig zu machen. Das ist uns mehrheitlich über 60 Minuten gelungen», sagt Topscorer Deny Känzig.

Wie grimmige Türsteher

Defensiv stehen die Emmentaler wie aufgeputschte, grimmige Türsteher, die den klaren Auftrag haben, nach Mitternacht niemanden mehr in den Tanzclub zu lassen. Die Zürcher, bekannt für ihre mitunter unwiderstehliche Offensivmaschinerie, prallen regelmässig ab am harten Abwehrbollwerk oder in letzter Instanz am exzellent parierenden Wiler-Goalie Christoph Reich.

Luan Misini, Berner Trainer bei GC mit vierjähriger Vergangenheit als Assistenzcoach bei Floorball Köniz, gibt unumwunden zu: «Wir haben einfach kein passendes Rezept gegen die starke Defensive gefunden. Zudem war Wiler-Ersigen heute in der Breite klar ausgeglichener als wir.»

Die Emmentaler halten das Tempo in allen Linien hoch, lassen GC zu keinem Zeitpunkt auch nur einen Zentimeter Platz und gehen durch den 33-jährigen Joel Krähenbühl, einer weiteren Vereinslegende, noch im ersten Drittel wieder in Führung.

Das zweite Drittel ist dann geprägt von Kontrolle und der Abgeklärtheit der Emmentaler. Wiler-Ersigen hat alles im Griff und erarbeitet sich dank Claudio Mutters Tor zum 3:1 (31.) nach genialer Vorarbeit von Känzig sogar eine Marge von zwei Toren für den finalen Abschnitt.