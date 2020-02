Wiki vor dem Aus, Lyss siegt weiter

Im Aaretal, beim Lokalrivalen seines früheren Vereins, ist er jedoch immer noch eine Reizfigur. Im ersten Drittel war Neff gleich an zwei Szenen beteiligt, in der es zu Rangeleien kam. Eine hatte er mit einem Bandencheck ausgelöst, für den er mit zwei plus zehn Minuten bestraft wurde.

Es war jene Phase im ersten Spielabschnitt, als Wiki gegen die spielerisch überlegenen Gäste das körperliche Element mit ins Spiel brachte und so selbst in Schwung kam. Christian Reber etwa hätte in der 7. Minute sein Team in Führung bringen können, verfehlte jedoch alleine vor dem gegnerischen Tor das Gehäuse. So nahm das Geschehen ganz im Sinne der favorisierten Zürcher seinen Lauf. Marwin Leu brachte Dübendorf kurz vor Ende des Startdrittels in Führung, und was folgte, war eine Demonstration des spielerischen Könnens der Gäste.

Bereits vor Spielhälfte war das zweite Viertelfinalspiel praktisch entschieden, Wiki in der Best-of-5-Serie vorentscheidend 0:2 in Rückstand geraten. Dübendorf liess nun die Scheibe und die Gegner laufen, zeigte hochstehendes Eishockey und erzielte Tor um Tor. Beim Stand von 0:4 (29.) versuchte Wikis Trainer Stefan Gerber nach einem Timeout mit einem Torhüterwechsel neue Impulse zu setzen.

Fabian Zaugg ersetzte den mit ihm nicht verwandten Sandro Zaugg. Auch der neue Mann im Tor war aber bald bezwungen, Wiki verlor letztlich klar 1:8. Viel deutet auf ein schnelles Saisonende für die Aaretaler hin.

Der 12. Sieg in Serie

2:0 führt Lyss in der Viertelfinalserie gegen Chur. Dies nach dem gestrigen 2:1-Heimsieg und dem 12. Erfolg in Serie. Es war ein erzitterter Triumph, der sich lange nicht abgezeichnet hatte. Denn die Lysser schienen einen jener Abende zu erleben, an denen nichts gelingen will. So geschehen im Startdrittel, so ebenfalls geschehen im mittleren Abschnitt. Der Wille war da, doch auf dem Eis umsetzen konnte die Truppe von Headcoach Serge Meyer das, was sie sich vorgenommen hatte, vorerst nicht.

Dass dies am Ende keinen Schaden zur Folge hatte, lag auch am Gegner. Chur präsentierte sich nämlich in einer nur unwesentlich besseren Verfassung. Ein bisschen gefährlicher waren zu Beginn die Offensivaktionen der Bündner, etwas energischer suchten sie den Abschluss.