Werner Marti eine Klasse für sich

Noch am Samstag war es für ihn im Einzelrennen nicht nach Wunsch verlaufen. «Ich hatte mit Magenproblemen zu kämpfen. Umso schöner, dass ich zeigen konnte, dass dies nur ein Ausrutscher war. Jetzt gilt es meine gute Form für das Weltcupfinale in Ma­donna di Campiglio zu konservieren.»

Im Bündnerland zeigte Marti, dass er im Vertical eine Klasse für sich ist. Er dominierte das Rennen. Nach 30 Minuten und 27 Sekunden überquerte er die Ziellinie als Erster. «Die Italiener sind sehr schnell gestartet. Ich selber merkte, dass mir die Strecke sehr gut liegt, gerade mit der Steigung am Anfang. Bei Rennhälfte waren wir noch zu viert an der Spitze, und ich versuchte noch mehr aufs Tempo zu drücken, um so Meter für Meter gutzumachen. Als es am Schluss sehr steil wurde, war mein Reservetank noch voll, und ich konnte den Sieg nach Hause bringen.»

Die Plätze zwei und drei belegten die Italiener Davide Magnini und Michele Boscacci.