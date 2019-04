Wacker wirft Suhr aus der Halle

Wacker Thun gewinnt gegen Suhr gleich mit 27:18. Quelle: wackertv.ch

Wacker-Trainer Martin Rubin nominierte dieselben Leute in die Startaufstellung wie in Begegnung eins, wechselte aber wesentlich zurückhaltender als 48 Stunden davor, als er bestrebt war, die Einsatzzeiten auf sehr viele Akteure zu verteilen. Raemy, Suter und Ivan Wyttenbach belegten den Rückraum mit wenigen Unterbrüchen bis Mitte der zweiten Hälfte durchgehend. Einen grossen Anteil am Sieg hatte zudem die Defensivabteilung inklusive Schlussmann Marc Winkler, der 44 Prozent aller Würfe parierte.

Die Oberländer glichen die Best-of-5-Serie zum 1:1 aus. Gewinnen sie am Sonntag in Suhr, können sie im Heimspiel vom Dienstag in den Halbfinal einziehen.