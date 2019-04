Wacker hat nichts zu lachen im Schachen

Wenn es draussen wärmer wird, sind die Thuner heiss. So war das zumindest in der Vergangenheit. Am Dienstag war nichts zu sehen vom Feuer, das die Spezialisten für die grossen Spiele so oft erfasst, wenns wichtig wird. Es machte den Anschein, als befände sich Wacker unverändert im Finalrundenmodus. Marc Winkler war genauso wenig ein Faktor wie Flavio Wick, der andere Schlussmann der Berner Oberländer. Ergänzungsspieler Cedric Manse war der Einzige im Team von Coach Martin Rubin, der über sich hinauswuchs. Drei Treffer innert dreier Minuten erzielte der Aufbauer vor der Halbzeit, wodurch er dafür sorgte, dass die Gäste in der Aarauer Spielstätte Schachen mit einer Führung in die Pause gehen konnten (14:13).