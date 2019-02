Wacker gewinnt am 17. März den Cupfinal! Wenn denn stimmt, was oft gesagt wird: dass auf eine missglückte Hauptprobe eine überzeugende Vorstellung folgt.

25:33 verloren die Thuner drei Wochen vor dem Wiedersehen in Gümligen gegen die Kadetten. Es war der dritte ungenügende Auftritt in Folge.

Viele Gegentreffer, wenig Torschützen

Erkenntnisse lieferte die Darbietung der Berner Oberländer in Schaffhausen nicht. Sie bestätigte vielmehr den Grossteil der Eindrücke, die man in den vorangegangenen Partien gewonnen hatte. Zum zweiten Mal in Serie kassierte der Meister 33 Tore, zum vierten Mal de suite über 26. Es ist gerade nicht besonders schwierig, gegen Wacker Treffer zu erzielen. Oftmals reicht hierfür, einen Zweikampf mittels simpler Täuschung für sich zu entscheiden. Die Thuner wirken bemüht, aber wenig explosiv, mitunter gar ein bisschen träge. Das Defensivkonzept: Es geht momentan nicht auf.