Wacker Thun: Aktive Reaktivierte

Im OK und weit mehr als okay: Derlei Mitglieder wünscht sich jeder Verein. Zurückgetreten war Roman Caspar nach der letzten Saison. Auf Distanz aber ging der langjährige Captain nicht. Er erhielt Aufgaben abseits des Feldes, gehörte zum Organisationskomitee, das sich um die Durchführung der Heimspiele in der Champions League kümmerte.