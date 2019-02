Nicht überheblich werden

In Zeiten zunehmend flacher werdender Hierarchien ist der Captain jedoch nicht der alleinige Chef in einem Team, auch die beiden Assistenten, die es im ­Eishockey gibt, sind dies nicht. Nägeli und Keller betonen die Rolle weiterer wichtiger Spieler in einer Mannschaft. «Wichtig ist, dass das Team als solches funktioniert. Da trage ich sicher meinen Teil dazu bei», sagt Nägeli.

Aktuell ist eine seiner Aufgaben, keine Überheblichkeit aufkommen zu lassen, nachdem Huttwil am Mittwoch Thun in der Cupqualifikation 11:1 bezwungen hat. Zweifellos sind die Oberaargauer in der Best-of-5-Viertelfinalserie gegen die Thuner Favorit, zumal es sich um das Duell des Zweiten gegen den Siebten handelt und die Oberländer verletzungsbedingt zuletzt mit drei Blöcken agieren mussten. «Es beginnt bei null», sagt Nägeli, und auch bei den Thunern denkt man so.