Verrücktes Derby

Im NLA-Derby zwischen Uttigen und Thunerstern lieferten sich die Rivalen einen Schlagabtausch – Uttigen führte 4:0, musste sich am Ende den Thunern aber 4:5 geschlagen geben.

Wie schon vor zwei Wochen schien es, dass die Thuner auch in der Meisterschaft verlieren würden. 0:4 lagen sie bereits nach elf Minuten zurück. Die Uttiger agierten in der Startphase viel entschlossener und waren deutlich überlegen. Die Gastgeber brachten die Thuner immer wieder in arge Bedrängnis. Patrick Greimel hatte bereits nach 42 Sekunden getroffen und in der 8. Minute auf 2:0 erhöht.