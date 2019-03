«Vereinsgeschichte ist geschrieben», schreibt Stürmerin Patricia Gerber in ihrem Bericht im Internet nach dem dritten und entscheidenden Viertelfinalspiel gegen Zug, das zu einem Krimi mutiert und erst im Penaltyschiessen entschieden worden war.

Vor zwei Jahren noch in der Nationalliga B engagiert, ist die Qualifikation für den Halbfinal der vorläufige Höhepunkt einer phänomenalen Entwicklung, die der Verein zuletzt gemacht hat. Und der Erfolg wird auch vom Publikum registriert und honoriert. Dem 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen am letzten Samstag wohnten in der Raiffeisen-Arena Gürbetal über 350 Fans bei und sorgten in Seftigen für eine prächtige Ambiance.

Leistungsprinzipzeigt Wirkung

An der Basis der Berner Oberländer Erfolgsgeschichte steht das Jahr 2014. Damals wurde der UHC Höfen in UH BEO umbenannt, mit dem Ziel, in der Region Damen-Spitzenunihockey salonfähig zu machen und auf lange Sicht zu etablieren.

Dafür wurde eine Kooperation mit diversen Clubs im Berner Oberland (ZuBeo) aufgebaut, dank der die begabtesten Mädchen die Möglichkeit bekamen, sich in einem leistungsorientierten Umfeld zu verbessern. Bereits in der letzten Saison hatten sich die Oberländerinnen als Aufsteigerinnen für das Playoff qualifiziert, blieben in der Serie (0:3) gegen die Wizards Bern Burgdorf aber chancenlos. In dieser Saison machten die Frauen um ihren akribischen Coach Mika Strömberg nochmals einen gewaltigen Schritt nach vorn, vor allem auch was die Einstellung un die Leistungsbereitschaft anbelangt.

«Unsere Spielerinnen haben sich dem Leistungsprinzip verschrieben», erklärte Daniel Studer, Chef Leistungssport bei Unihockey Berner Oberland, gegenüber dieser Zeitung vor dem Playoffstart.

Der Gegner für den Halbfinal ist noch unklar

Auf wen die Oberländerinnen im Halbfinal treffen, steht derzeit noch in den Sternen und ist abhängig vom Ausgang der Derby-Serie zwischen den Wizards Bern Burgdorf und Skorpion Emmental Zollbrück, die derzeit 2:2 steht. Bekannt ist indes der Termin, wann die Serie startet. Sie beginnt am Wochenende vom 30./31. März mit einer Doppelrunde.