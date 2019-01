Als «sehr wichtig» stufte Präsident Felix Merz die NLA-Partie gegen Näfels ein. Der Vizemeister war überraschend schlecht in die Saison gestartet und lag auch nach elf Runden noch hinter den Bernern. Um die Glarner weiter auf Distanz zu halten, forderte Merz am Samstag mindestens einen Punkt. Im Volleyball bedeutet dies, dass zwei Sätze gewonnen werden müssen, bei einem 3:2 erhält der Sieger zwei, der Verlierer einen Punkt. Bei einem 3:0 oder einem 3:1 gehen alle drei Punkte an den Sieger.