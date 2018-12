Uni Bern feuert den polnischen Libero

Am Ende steht Rafal Maczkowski dann doch noch auf dem Feld. Nachdem der Libero das Spiel gegen Luzern in Zivilkleidung in den Zuschauerreihen verfolgt hatte, klatscht er nun mit den Teamkollegen ab. Auf die Frage, ob er verletzt sei, antwortet der 19-Jährige: «Nein. Ich spiele nicht mehr für Uni Bern.»