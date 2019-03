So wollen die Könizer vornehmlich mit lokalen Kräften in der Promotion League bleiben. Bereits wurden in der Winterpause sieben Spieler geholt, die entweder bereits bei Köniz gespielt haben oder Berner sind. Ausnahmen bilden die Solothurner Brüder Ivan und Dario Harambasic.

Dass die Equipe trotz dem Umbruch in der Rückrunde mithalten kann, hat das Team mit dem neuen Trainer Silvan Rudolf vor einer Woche bewiesen, als zum Auftakt beim Spitzenteam Nyon ein 0:0 resultierte. Am Sonntag will das «neue» Köniz nun auch im Heimspiel gegen Leader Stade Lausanne-Ouchy bestehen.